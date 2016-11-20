بالصور.. الطب البيطرى تنتهى من المرحلة الأولى لتحصين ماعز وأغنام حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع تنمنية الجنوب المدعم من قبل الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة برنامج الأغذية العالمى بمدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد بعمل حصر وترقيم وتسجيل للأغنام والماعز وإجراء التحصينات الوقائية لها .

وأكدت مديرية الطب البيطرى أن التحصينات جرت للحماية من حمى الوادى المتصدع والقلاعية واللاهوائيات ولقاح باستريلا الالتهاب الرئوى وجدرى الضأن، والعلاج الجماعى لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية "تجريع ورش"، وكذلك علاج الحيوانات وتقديم كل الاحتياجات الصحية لها من أدوية بيطرية - فيتامينات - أملاح معدنية، وذلك لحفظ وحماية وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية بمنطقة شلاتين وحلايب وأبو رماد.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى أن المرحلة الثانية من المشروع، سيتم تنفيذها فى الفترة من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل لتحصين عدد 2000 رأس باللقاح الجامع اللاهوائى والنيموباك وعلاج جماعى ورش الحيوانت ضد الطفيليات الخارجية.