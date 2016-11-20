الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة البرتغالية

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها، إلى لشبونة عاصمة البرتغال فى زيارة رسمية، هي الأولى دوليا للبرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا فى مارس من العام الجارى.

تأتي زيارة الرئيس السيسى إلى البرتغال، في إطار حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي مكافحة الإرهاب .

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسى خلال الزيارة كلا من نظيره البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، وممثلى عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالى.