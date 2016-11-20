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أيوب: الفوز على «الإنتاج الحربي» مهم لتعزيز صدارة الأهلي في الدوري

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أيوب: الفوز على «الإنتاج الحربي» مهم لتعزيز صدارة الأهلي في الدوري أيوب: الفوز على «الإنتاج الحربي» مهم لتعزيز صدارة الأهلي في الدوري

أحمد أيوب – المدرب العام للنادي الأهلي

مراسل ONA

قال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، إن الفوز على الإنتاج الحربي مهم جدًا لأنه يعزز موقف الأهلي في قمة الدوري، بعد أن أصبحت المنافسة قوية بين أكثر من فريق على الصدارة.

وأشاد أيوب بأداء اللاعبين في المباراة، خاصة في الاستحواذ على الكرة والوصول إلى مرمى الإنتاج الحربي بأكثر من فرصة محققة.

وأوضح أن الفريق استفاد من فترة التوقف الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى أكثر من لاعب مثل النيجيري جونيور أجاي وعمرو جمال، بالإضافة إلى عودة مروان محسن للمشاركة بعد فترة غياب كبيرة بسبب الإصابة.

وكشف أيوب أن الأهلي يحتاج إلى جميع اللاعبين المتواجدين في قائمته خاصة في ظل تتابع المباريات في الفترة المقبلة خلال فترة قصيرة، وأن الكابتن حسام البدري هو الذي يحدد متى يشترك كل لاعب.

يُذكر أن الأهلي نجح أمس في الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليحتل صدارة جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 23 نقطة.

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