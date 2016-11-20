إيران: أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى 55 دولارًا للبرميل

عبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت عن تفاؤله بشأن اجتماع مقبل لمنظمة أوبك وقال إن أسعار الخام قد ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل إذا تم التوصل لاتفاق وتعاون المنتجون من خارج أوبك.

وبحسب رويترز قال زنغنه للتلفزيون الرسمي عبر الهاتف بعد اجتماعه مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في طهران قبل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر تشرين الثاني “نتلقى إشارات إيجابية تزيد من احتمالية الاتفاق خلال الاجتماع … وأنا متفائل حيال الموقف.

“أعتقد أن بإمكاننا التوصل لاتفاق إن شاء الله وسيتجاوز السعر سريعا 50 دولارا للبرميل … وإذا تعاون (المنتجون) من خارج أوبك أيضا فإنني لا أعتقد أن سعر 55 دولارا للبرميل سيكون بعيد المنال.”

وارتفع سعر خام برنت القياسي 37 سنتا إلى 46.86 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وردا على سؤال بشأن اقتراح قدمته أوبك بوضع سقف للإنتاج عند 3.92 مليون برميل يوميا في إيران قال زنغنه “لم نتوصل إلى أي اتفاق. عبرنا عن آرائنا ونتطلع لتفسيرها.”

وقال وزراء ومصادر يوم الجمعة إن أوبك تقترب من الانتهاء الشهر الجاري من أول اتفاق منذ عام 2008 لتقييد إنتاج النفط مع استعداد معظم الدول الأعضاء لإبداء مرونة أكبر مع إيران بشأن حجم الإنتاج.

وإيران هي العقبة الرئيسية أمام مثل هذا الاتفاق لأن طهران ترغب في إعفاءات في ظل سعيها لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير كانون الثاني.