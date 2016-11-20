أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الرى: انقطاع الكهرباء عن الصعيد لا علاقة له بالسد العالى

Google+ Print
وزارة الرى: انقطاع الكهرباء عن الصعيد لا علاقة له بالسد العالى وزارة الرى: انقطاع الكهرباء عن الصعيد لا علاقة له بالسد العالى

>كتبت أسماء نصار

أكد  الدكتور رجب عبد العظيم  ،  وكيل وزارة الرى أن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الصعيد، ﻻ علاقة له بتوفير المياه، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لتوفير المياه، التى تحتاجها المحطات سواء الملحقة بالسد العالى وخزان أسوان وعمليات التبريد التى تحتاجها.

وقال  مصدر مسئول بوزارة الرى ، فى تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع  "  إن انقطاع الكهرباء عن عدد من محافظات الصعيد ، ليس له علاقة بالسد العالى ، مشيرا إلى أنه تم أمس  صرف  100 مليون م3 من بحيرة ناصر، بزيادة قدرها 10 ملايين م3 ، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، بما فيها توليد الطاقة من محطة السد.

وأكد المصدر، أنه تم صرف  100مليون م3 بالأمس من بحيرة ناصر، بزيادة قدرها 10 ملايين م3 ، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، بما فيها توليد الطاقة من محطة السد ، مشيرا إلى أن  صرف المياه خلف السد من البحيرة، يتم وفقا لنظام يتميز بالديناميكة، ووفقا لحجم الاحتياجات للبلاد ومواعيد وصولها لشبكات الرى والصرف بمختلف محافظات الجمهورية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365