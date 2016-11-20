وزير الداخلية يوجه بتكثيف الدوريات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة

وجه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية ، الأحد، بضرورة تكثيف التواجد الأمنى، خاصةً بالمدن الجديدة والمناطق الصحراوية المتاخمة لها، والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، لمواجهة العنف الجنائى وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الجنائية الخطرة.

وشدد وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع مساعديه لقطاعات الأمن، والأمن العام، والأمن الوطنى، والإعلام والعلاقات، ومديرى أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، على ضرورة استهداف البؤر الإجرامية واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية للقضاء على جميع صور البلطجة والخروج على القانون.

وأكد ضرورة إحكام الرقابة وتكثيف الدوريات الأمنية، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق، وتدعيم إدارات تأمين الطرق والمنافذ، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تدعم العمل الأمنى، كما وجه بتسيير دوريات أمنية بالطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائى.

ونوه وزير الداخلية بضرورة الحرص على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى عند التعامل مع القطاع الجماهيرى بشكل يومى، ووجه بسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، مشددًا على أهمية تفعيل دور إدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية وسرعة تلقى البلاغات والتعامل معها، وتدعيم الإدارات بالتقنيات الحديثة والعناصر البشرية ذات الكفاءة، للتفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمة في سهولة ويسر.

وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط مرتكبى الجرائم، معربًا عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة وحرصهم على القيام بدورهم الوطنى وبذل كل الطاقات من أجل أمن الوطن واستقراره.