خطوات تطبيق أحمر الشفاه الداكن

قد تعتقدين أنّ آخر مراحل المكياج هي مرحلة وضع أحمر الشفاه، وأنها من أسهل المراحل وأسرعها. أنت مخطئة! تعتبر هذه المرحلة من أصعب مراحل المكياج، فأحمر الشفاه هو أكثر ما يبرز جمالك وتألقك؛ ولذا عليك الحرص على وضعه بالطريقة الصحيحة.

وإذا كنت تحبّين التألق بألوان أحمر الشفاه الداكنة ذات الجاذبية الخاصة، فعليك معرفة تكنيكات وضع أحمر الشفاه الداكن بالطريقة الصحيحة كالآتي:

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1. التقشير: للحصول على أحمر شفاه رائع وسلس، عليك أن تهتمي بأن تكون شفتاك ناعمتين وخاليتين من أيّ تشققات. ويحدث ذلك بتقشير شفتيك عن طريق إحدى الطرق البسيطة الآتية:

•بمجرد الخروج من الحمّام، قومي باستخدام منشفة نظيفة، وافركي بها شفتيك بلطف، ثمّ ضعي القليل من الفازلين، لأنه يساعد على تقشير الشفاه.

•قومي بتقشير شفتيك بوساطة فرشاة أسنان جافّة ونظيفة، فافركي بها شفتيك، ثم ضعي الفازلين لتتخلّصي من أيّ جفاف.

•قومي بمزج ملعقة من السكّر بملعقة من زيت الزيتون، ثم افركي شفتيك بالمزيج، وستحصلين على شفتين ناعمتين كالأطفال، في الحال.

2.الترطيب: احرصي على ترطيب شفتيك باستمرار، خصوصاً في الليل؛ وذلك عن طريق وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على شفتيك يومياً قبل النوم، كما توجد بعض الكريمات الخاصة بترطيب الشفاه يمكن اقتناؤها لشفاه أكثر نعومة وسلاسة.

3.وضع أحمر الشفاه الداكن: عند وضعك أحمر الشفاه الداكن، عليك اتباع هذه الطريقة:

•قومي بوضع الكريم التمهيدي على بشرتك، ووزّعيه جيداً، ثم ضعي كريم الأساس القريب من لون بشرتك، ووزّعيه جيداً على بشرتك، ولا تنسي وضع لمسة من الأساس على شفتيك أيضاً.

•قومي بوضع كريم الإخفاء حول عينيك وعلى مناطق العيوب في بشرتك، ثم قومي بوضع الكحل الأسود والماسكرا السوداء لزيادة كثافة رموشك.

•قومي بوضع أحمر الخدود الوردي على خديك للظهور ببشرة طبيعية جذابة.

•ضعي أحمر الشفاه الداكن على شفتيك، واحرصي على توزيعه جيداً بفرشاة الشفاه، ثمّ قومي بوضع طبقة من بلسم الشفاه الشفاف للحصول على مزيد من الامتلاء واللمعان لشفتيك.