ضبط محل يبيع خمور بدون ترخيص وشبكة دش تبث القنوات الفضائية المشفرة بالاسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

ضبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، محل بقالة يبيع خمور بدون ترخيص، وشبكة للدش المركزى لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والمفتوحة على المواطنين.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالإشتراك مع الإدارة العامة لحماية الآداب مفادها قيام "ط. ص"- 51 سنة صاحب محل بقاله كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بعرض وبيع الخمور " بدون ترخيص "

تم استهداف المحل، وضُبط به " 60 " زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم أول الرمل وجاري العرض علي النيابة.

كما وردت معلومات لضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية مفادها قيام "ك. ا" - مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي بإنشاء شبكه للدش المركزي لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والمفتوحة على المواطنين بدائرة نشاطه بدون ترخيص من الجهات المختصة وإتحاد الإذاعة والتليفزيون متخذا لها مقرا بالعنوان الكائن شارع مستشفى الشاطبى دائرة القسم مستغلا التطور المذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والبث الفضائي متهربا من سداد الرسوم الضريبية المستحقة للدولة نظير أرباحه من مزاولة هذا النشاط الغير مشروع حيث يقوم بتحصيل اشتراكات شهرية من أهالي المنطقة مما يشكل ضرراً على الدخل القومي بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط" 64 " جهاز ريسيفر- 4 كبائن توزيع بعدد 60 وحدة موديليتر – 4 أجهزة مكبر إشارة فضائية – 15 كارت فك شفرة قنوات مشفرة – وتليفزيونين – 11 ريموت كنترول وجهاز DVD - ومجموعة من الأسلاك والمحاور الكهربائية المستخدمة في التوصيل، تحرر المحضر جنح قسم باب شرقي وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.