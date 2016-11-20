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تأجيل دعوى نادى "شيكو" لبطلان إلغاء انضمامه لاتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر

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تأجيل دعوى نادى "شيكو" لبطلان إلغاء انضمامه لاتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر تأجيل دعوى نادى "شيكو" لبطلان إلغاء انضمامه لاتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من  محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الرياضية، والتى طالب فيها ببطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على انضمام نادى شيكو لعضوية الاتحاد، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى رقم 84352 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، وآخرين، بصفتهم، حيث قالت الدعوى إن مجلس ادارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الاشتراك السنوى فى موسم 2015، وبناء على إدرج النادى بدورى القسم الرابع ضمن أندية المجموعة الأولى، خاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الاول وصعد لدورى القسم الثالث.

 


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