تأجيل دعوى نادى "شيكو" لبطلان إلغاء انضمامه لاتحاد الكرة لـ ٢٥ ديسمبر

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الرياضية، والتى طالب فيها ببطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على انضمام نادى شيكو لعضوية الاتحاد، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.