أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حجز محاكمة المتهمين بقضية "أحداث الوارق" لجلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم

Google+ Print
حجز محاكمة المتهمين بقضية "أحداث الوارق" لجلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم حجز محاكمة المتهمين بقضية "أحداث الوارق" لجلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم

>كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حجز محاكمة كل من محمد علوان حسن، وعماد إبراهيم أحمد، وعادل خلف عبد العال، والمتهمين بالانضمام لجماعه الإخوان الإرهابية، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الوراق"، للحكم بجلسة 5 ديسمبر المقبل. 

 

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أحالت كل من "إسلام أيمن حسن - طالب - مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد - سائق - محبوس، وعادل خلف عبدالعال - طالب - محبوس، ومحمد علوانى حسين - حداد - محبوس"، للمحاكمة الجنائية لقيامهم فى 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365