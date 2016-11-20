وزير الأوقاف يكلّف بسرعة صرف حافز الماجستير والدكتوراه للعاملين

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف الشؤون المالية والإدارية بسرعة صرف حافز الماجستير والدكتوراه لجميع الحاصلين عليهما من العاملين بالوزارة والذين تقدموا لصرف ذلك الحافز ممن تنطبق عليهم الشروط، واعلان أسمائهم عقب الانتهاء من فحص الملفات.

جاء قرار الوزير في إطار متابعته الدائمة للشكاوى والمقترحات التي ترد عبر موقعه الشخصي من العاملين بالوزارة أو الموااطنين.

كما قرر وزير الأوقاف، نشر أسماء جميع الأئمة والإداريين والعاملين الذين تمت ترقيتهم تباعا على موقع الوزارة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ووافق على دخول عامل مسجد ويرغب في تسوية حالته الوظيفية إلى مقيم شعائر نظرا لحصوله على عالية القراءات والحضور لمقر الوزارة لاستيفاء الإجراءات لدخول امتحان التسوية المطلوب،بالاضافة إلى الموافقة على طلب احد العاملين بالنقل لمقر الوزارة لظروف خاصة.

ووافق وزير الأوقاف أيضا على الطلب المقدم من الشيخ محمد فضالي طه بشأن ضم ليسانس اللغات والترجمة الذي حصل عليه من جامعة الأزهر إلى ملف خدمته مع ليسانس الدعوة الذي حصل عليه عام 2009م وعيّن على أساسه، حتى يتمكن من دخول امتحان الإيفاد لغات، والطلب المقدم من شورى عبدالعال عمر محمد (مؤذن) الحاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية ويريد تسوية حالته الوظيفية، والتوجه لمقابلة الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة لاستيفاء الإجراءات لدخول امتحان التسوية المطلوب.

وأحال وزير الأوقاف بعض الشكاوى المقدمة إليه عبر موقعه الشخصى للتفتيش العام للتحقق من صحة ما ورد بها.

وكان وزير الأوقاف قد خصص جانبا من موقعه الشخصى باسم الدكتور محمد مختار جمعة لتلقى الشكاوى من العاملين والمواطنين والرد عليها في حينه في إطار التواصل مع المتعاملين مع الوزارة.

أ ش أ