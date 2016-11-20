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رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة

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رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينعى ريم مجدى بطلة مصر فى المصارعة

>كتبت مريم بدر الدين

نعى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البطلة ريم مجدى محمود، بطلة وإفريقيا فى المصارعة النسائية، التى لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مجهولة أمام عزبة المنشار بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية، وأشاد عامر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأداء هذه البطلة التى رفعت اسم وعلم مصر فى المحافل الدولية .

 

وطالب "عامر" اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، تكليف مساعديه بسرعة التحقيق فى الحادث، لكشف ملابساته متوجها بخالص العزاء لأسرة شهيدة الرياضة المصرية والشعب المصرى.


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