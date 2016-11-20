عمرو جمال ينال إشادة البدرى بعد مواجهة الإنتاج الحربى

كتب محمد عراقى

نال عمرو جمال، مهاجم الأهلى، إشادة حسام البدرى المدير الفنى للفريق، بعد ظهوره بمستوى طيب فى مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت أمس، فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والتى حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

عمرو جمال ظهر بشكل طيب أمام الإنتاج الحربى

وشكل عمرو جمال خطورة كبيرة على دفاعات فريق الإنتاج، على الرغم من عدم مشاركته منذ فترة طويلة، سواء فى التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية، وذلك قبل قيام البدرى بتغييره فى الشوط الثانى.

عمرو جمال يتألق فى معسكر المنتخب العسكرى

وظهر عمرو جمال بمستوى طيب خلال معسكر المنتخب العسكرى الأخير، حيث نجح فى إحراز 3 أهداف فى المباراتين الوديتين اللذين شارك فيهما المنتخب العسكرى ضمن استعداداته لكأس العالم المقرر إقامته بسلطنة عمان فى شهر يناير المقبل.

عمرو جمال يرغب فى العود للمنتخب قبل أمم الجابون

ويرغب عمرو جمال فى استعادة مستواه سريعًا والعودة من جديد لتشكيلة الأهلى الأساسية، أملاً فى الانضمام من جديد لصفوف منتخب مصر الأول والمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، بجانب المشاركة أيضاً فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.

عمرو جمال يخشى من التعرض للإيقاف

ويعانى عمرو جمال من آلام فى الجيوب الأنفية بعد إجرائه جراحة فى الأنف، خاصة أنه موصوف له علاج مدرج فى قائمة المنشطات إلا أن اللاعب رفض تناوله خشية من التعرض لعقوبة الإيقاف، خاصة أنه يشارك مع الأهلى فى البطولات الأفريقية بشكل مستمر ويخضع لكشف منشطات بشكل دورى.

ويرغب عمرو جمال فى الحصول على تصريح من المنظمة الدولية للمنشطات بتناول العقار لمدة عام، على أن يتم التجديد له بشكل سنوى فى حالة الحاجة.