مدير الإدارة الصحية بأشمون: نحتاج 50طبيبا لحل أزمة العجز بالوحدات الصحية

المنوفية – محمود شاكر

قال الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية بأشمون، بمحافظة المنوفية، إن الإدارة فى حاجة إلى عدد كبير من الأطباء لتغطية العجز فى الوحدات الصحية الموزعة على القرى المختلفة بالمركز.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد يوسف أن الإدارة فى حاجة إلى 50 طبيبا يتم إضافتهم إلى الوحدات الصحية كى يتمكن من سد العجز القائم بالوحدات المختلفة.

وأوضح أن عدد الوحدات الصحية يصل إلى 48 وحدة موزعة على القرى، بإجمالى عدد أطباء لا يتخطى 25 طبيبا، ويتم الانتداب ودمج وحدتين صحيتين من أجل القضاء على الأزمة والعجز فى عدد الأطباء.

وأكد أنه يسعى من خلال المقومات الموجودة من أطباء وكودار، أن يتخطى الأزمة فى العدد القليل، مطالبا المواطنين بالتكاتف مع الإدارة من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الخدمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه جار توفيق الأوضاع لسد العجز فى الأطباء المنتشر بين الوحدات المختلفة .