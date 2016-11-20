ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة وسيارة مجهولة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أسفرت حملة أمنية بنقطة تفتيش شطا دائرة مركز شرطة دمياط، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارة المرور ولجنة من مديرية الصحة، عن ضبط السيارة رقم 1717 ملاكى بورسعيد قيادة "محمود .ف.م" 47 عاما سائق ومقيم بناحية أم الرضا دائرة مركز كفرسعد دون رخصتى قيادة وتسيير، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز كفر البطيخ.

وبالكشف على السيارة المشار إليها بواسطة جهاز BDA تبين أن السيارة غير موجودة على قاعدة البيانات، ويرجح أن تكون مجهول المصدر أو مهربة جمركياً.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2759 جنح مركز شرطة كفرالبطيخ لسنة 2016م، كما تم فحص 50 سائقا لكشف متعاطى المخدرات، وتم ضبط 6 حالات إيجابية لتعاطى المواد المخدرة.