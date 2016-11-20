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رئيس الفلبين خلال لقاء «بوتين»: الدول الغربية منغمسة في «الرياء»

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رئيس الفلبين خلال لقاء «بوتين»: الدول الغربية منغمسة في «الرياء» رئيس الفلبين خلال لقاء «بوتين»: الدول الغربية منغمسة في «الرياء»

الرئيس الفلبيني – أرشيفية

وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي انتقادات حادة للغرب بسبب ما وصفه “بالتنمر” و”الرياء” في أول اجتماع يعقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال إن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها عندما يتعلق الأمر بعقد تحالفات.

وفي محادثات مع بوتين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي (ابيك) في ليما كان دوتيرتي صريحا في الإفصاح عن وجهات نظره في القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه متمسك بموقفه فيما يخص تغيير السياسة الخارجية لبلاده بعيدا عن واشنطن على الرغم من ترحيبه بانتخاب دونالد رئيسا.

وبحسب رويترز قال لبوتين وفقا لما جاء في نص ما دار في الاجتماع أمس السبت والذي أصدره مكتبه “تاريخيا كنت أحاول التشبه بالعالم الغربي… مؤخرا أرى الكثير من تلك الدول الغربية تتنمر على الدول الأصغر. وليس ذلك فحسب بل إنهم منغمسون في الرياء.”

وهنأ بوتين دوتيرتي على فوزه في الانتخابات التي أجريت في مايو وقال إنه أنجز الكثير في فترة قصيرة جدا لبناء الثقة بين روسيا والفلبين.

ورد دوتيرتي بكلمات مشابهة ثم وبخ القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة على تدخلها في الصراعات من أجل مصالحها الخاصة وتملق الآخرين ليقفوا في صفها.

والمبادرات التي اتخذها دوتيرتي نحو روسيا مشابهة لتلك التي اتخذها نحو الصين والتي كانت خصما عتيدا حتى وقت قريب. ويشيد حاليا ببكين ويستكشف سبل جذبها للاستثمار في تغيير جذري مذهل تسبب في إثارة مخاوف إقليمية من هيمنة صينية بدأت تتشكل في منطقة جنوب شرق آسيا.

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