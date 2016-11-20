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حميد الشامسي: نحو جيل مبتكر يتحمل مسؤولية البناء والتنمية

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حميد الشامسي: نحو جيل مبتكر يتحمل مسؤولية البناء والتنمية حميد الشامسي: نحو جيل مبتكر يتحمل مسؤولية البناء والتنمية

أكد حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنظيم أسبوع الابتكار في كل عام، يعكس اهتمام سموه بالعنصر البشري وتطوير الكوادر وحرصه على بناء مستقبل الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن جيل الابتكار الذي ينشأ في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة يتحمل مسؤولية ضخمة نحو شعب ودولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات تتبوأ المراكز المتقدمة ضمن شعوب العالم ويأتي تصنيفها في مصاف الدول الأكثر تقدماً ونماء وتنافسية بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الرشيدة التي أرست مبادئ ومفاهيم الابتكار في جميع المجالات ليدفع بعجلة التقدم في الدولة مما يجعلنا في مصاف أكثر الدول ابتكاراً وتقدماً.

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