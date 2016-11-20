كهرباء المنيا: توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة لزيادة الطاقة المنتجة

المنيا- حسن عبد الغفار

قال مصدر مسئول بشركة الكهرباء بالمنيا، إن سوء الأحوال الجوية التى تعرضت له البلاد اليوم، السبب الرئيسى فى انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأضاف أن حالة الطقس أثرت على محطة الصليبة التابعة لمركز سمالوط، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء، ولم يستمر الانقطاع طويلا ثم عاد من جديد.

وأضاف أن اليوم يشهد مركز سمالوط أيضا توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة، استعدادا لبدء العمل بها لزيادة الطاقة المنتجة،

وأوضح المصدر أن الشركة تقوم بعمل صيانة دورية لجميع الشبكات على مستوى المحافظة، وفريق العمل ينتقل على الفور مع أى بلاغ من المواطنين عن وجود عطل فنى فى أى مكان.