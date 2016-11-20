أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كهرباء المنيا: توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة لزيادة الطاقة المنتجة

Google+ Print
كهرباء المنيا: توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة لزيادة الطاقة المنتجة كهرباء المنيا: توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة لزيادة الطاقة المنتجة

>المنيا- حسن عبد الغفار

قال مصدر مسئول بشركة الكهرباء بالمنيا، إن سوء الأحوال الجوية التى تعرضت له البلاد اليوم، السبب الرئيسى فى انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأضاف أن حالة الطقس أثرت على محطة الصليبة التابعة لمركز سمالوط، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء، ولم يستمر الانقطاع طويلا ثم عاد من جديد.

 

وأضاف أن اليوم  يشهد مركز سمالوط أيضا توصيل الخط ٥٠٠ البحر الأحمر بالشبكة، استعدادا لبدء العمل بها لزيادة الطاقة المنتجة، 

وأوضح المصدر أن الشركة تقوم بعمل صيانة دورية لجميع الشبكات على مستوى المحافظة، وفريق العمل ينتقل على الفور مع أى بلاغ  من المواطنين عن وجود عطل فنى فى أى مكان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365