5 آثار جانبية لاستخدام الأسيتون تهمك معرفتها

يُستخدم الأسيتون كعنصر كيميائي أساسي في مزيلات طلاء الأظافر كما يوجد في بعض أنواع الطلاء نفسه، على الرغم من أن له آثار جانبية عديدة على الجسم.. إذا كنت تستخدمين طلاء أظافر أو مزيلاً له يحتوي على الأسيتون عليك الانتباه لأضراره، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي وهي:

الحلق. يؤثر الأسيتون على الحلق، ويسبب نوعاً من التهيج لأنسجة الأنف والحلق ما يؤثر على التنفس.

الربو. إذا كان لديك ربو ابتعدي عن الأسيتون في كل الأحوال. يعتبر الأسيتون من مسببات نوبات الربو.

الغثيان والتقيؤ. في بعض الحالات عندما تتعرضين لكمية كبية من الأسيتون خلال فترة قصيرة قد تعانين من الغثيان والتقيؤ.

العيون. لأن العيون حساسة والأسيتون مادة كيميائية قوية عليك الحذر جيداً من اقترابه من العيون. يسبب الأسيتون تهيجاً للعين ويؤدي ذلك لسيلان الدموع وأعراض أخرى.

هشاشة الأظافر. تؤدي كثرة استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون إلى جفاف الأظافر، وتبدو وكأنها غير حية، والسبب أنه مادة منظفة قوية يؤدي التعرض المتكرر لها إلى إتلاف أنسجة البشرة والأظافر.