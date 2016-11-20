أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بدء التصويت في فرنسا لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية 2017

Google+ Print
بدء التصويت في فرنسا لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية 2017 بدء التصويت في فرنسا لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية 2017

أرشيفية

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت باريس لاستقبال الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليمين والوسط الفرنسي لاختيار مرشح الرئاسة في عام 2017.

ويشارك في الانتخابات سبعة مرشحين وأبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و رئيسا الوزراء السابقان الان جوبيه الذي يعد الأوفر حظا و فرانسوا فيون الذي حقق صعودا مفاجئا في الاستطلاعات المتعلقة بنوايا التصويت ، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محتدمة بينهم.

وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء في 10228 مركز اقتراع في جميع أنحاء فرنسا ويتوقع تصويت ما بين مليونين وأربعة ملايين ناخب.

ومن الممكن ان تحسم الانتخابات في الجولة الأولى حال حصول أحد المرشحين على %50 من الأصوات زائد صوت واحد ، وإلا فإن هناك جولة ثانية في 27 نوفمبر الجاري، تسبقها مناظرة تلفزيونية أخيرة في 24 نوفمبر بين المرشحين الاثنين اللذين سيتأهلان للدور الثاني.

والتصويت متاح لجميع الفرنسيين من مختلف التوجهات السياسية بشرط ان يكون الناخب حاملا لبطاقته الشخصية ومسجلا ضمن القوائم الانتخابية في 31 ديسمبر 2015، فضلا عن توقيعه لتعهد باحترام قيم الجمهورية، و تسديده مبلغا رمزيا (2 يورو). و سيتمكن نحو 60 ألف فرنسي خارج البلاد ( مسجلون مسبقا ) من التصويت عبر الانترنت.

تجدر الإشارة إلى أن اليمين الفرنسي ينظم للمرة الأولى انتخابات تمهيدية. وكان الاشتراكيون وأنصار البيئة قد نظموا انتخابات مماثلة عام 2011.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا