بدء التصويت في فرنسا لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية 2017

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت باريس لاستقبال الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليمين والوسط الفرنسي لاختيار مرشح الرئاسة في عام 2017.

ويشارك في الانتخابات سبعة مرشحين وأبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و رئيسا الوزراء السابقان الان جوبيه الذي يعد الأوفر حظا و فرانسوا فيون الذي حقق صعودا مفاجئا في الاستطلاعات المتعلقة بنوايا التصويت ، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محتدمة بينهم.

وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء في 10228 مركز اقتراع في جميع أنحاء فرنسا ويتوقع تصويت ما بين مليونين وأربعة ملايين ناخب.

ومن الممكن ان تحسم الانتخابات في الجولة الأولى حال حصول أحد المرشحين على %50 من الأصوات زائد صوت واحد ، وإلا فإن هناك جولة ثانية في 27 نوفمبر الجاري، تسبقها مناظرة تلفزيونية أخيرة في 24 نوفمبر بين المرشحين الاثنين اللذين سيتأهلان للدور الثاني.

والتصويت متاح لجميع الفرنسيين من مختلف التوجهات السياسية بشرط ان يكون الناخب حاملا لبطاقته الشخصية ومسجلا ضمن القوائم الانتخابية في 31 ديسمبر 2015، فضلا عن توقيعه لتعهد باحترام قيم الجمهورية، و تسديده مبلغا رمزيا (2 يورو). و سيتمكن نحو 60 ألف فرنسي خارج البلاد ( مسجلون مسبقا ) من التصويت عبر الانترنت.

تجدر الإشارة إلى أن اليمين الفرنسي ينظم للمرة الأولى انتخابات تمهيدية. وكان الاشتراكيون وأنصار البيئة قد نظموا انتخابات مماثلة عام 2011.

أ ش أ