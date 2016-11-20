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محافظ بني سويف: إجراءات لترشيد الإنفاق بالديوان العام والمصالح الحكومية

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محافظ بني سويف: إجراءات لترشيد الإنفاق بالديوان العام والمصالح الحكومية محافظ بني سويف: إجراءات لترشيد الإنفاق بالديوان العام والمصالح الحكومية

جانب من الاجتماع

المراسل- محمد شعبان

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، حيث ناقش المحافظ إجراءات رفع كفاءة الأداء الحكومي وآليات تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومعدل إنجاز الخطة وسرعة تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة وإنهائها في مواعيدها.

وتطرق الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تنفيذاً لتعليمات في هذا الشأن وذلك في إطار تقديم نموذج من الحكومة يحتذى به في ترشيد وضبط الإنفاق مراعاة للظروف الحالية وحفاظاً على الصالح والمال العام ليتم تعميم هذا النموذج على باقي المديريات والمصالح الحكومية، حيث وجّه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر ما يوجد بالمخازن والمعدات ونوعها وسنة صنعها وحالتها وكفائتها الفنية واستخداماتها الحالية وحصر لعدد السيارات المتوافرة بالديوان العام ومستوى استهلاكها من الوقود وغيرها من معلومات، لتقييم الأداء ومدى تحقيق أفضل استفادة من إمكانات المحافظة وبيان العوائد الفعلية التي ستعود على المحافظة من هذه الإجراءات.

كما ناقش المحافظ تنفيذ بعض التوجيهات السابقة فيما يتعلق بتكوين وتفعيل غرفة عمليات حقيقية مركزية من الجهات المعنية تكون قادرة بالفعل على التعامل مع أية أزمة أو مشكلة وتقديم الحلول السريعة في الوقت المناسب وتتكامل مع غرف عمليات المديريات لتحقيق أكبر استفادة من دورها في التعامل مع المشكلات المحتملة التي قد تواجه المحافظة في مختلف المجالات.

وكلف المحافظ السكرتير العام بإلزام رؤساء الوحدات المحلية، والمصالح الحكومية بتقديم خطة عمل شهرية، بالإضافة إلى القيام بعمل تقرير شهري بما تم إنجازه في عدد من الملفات الهامة الخاصة بكل قطاع بهدف تقييم الأداء وتحسينه وتقديم خدمة أفضل.

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