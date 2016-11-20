الملمّع الهولوغرافي يحول الشفاه إلى لوحات فنية

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن ملمع الشفاه الهولوغرافي يمثل أحدث صيحات عالم التجميل حالياً، ليحول الشفاه إلى لوحات فنية تأسر الألباب.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن ملمع الشفاه الهولوغرافي يتمتع بتأثير تجسيمي ثلاثي الأبعاد، مشيرة إلى أنه يغازل كل أنواع البشرة، فضلاً عن أنه يعتني بالشفاه بفضل الزيت المدمج به، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت “إيلي” أن ملمع الشفاه الهولوغرافي لا يناسب أنشطة الحياة اليومية، وإنما المناسبات المسائية والاحتفالية، حيث أنه يجعل المرأة محطاً للأنظار.