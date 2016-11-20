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شرطة التموين: ضبط أدوات تجميل وأعشاب وأجهزة كهربائية مجهولة المصدر بشبرا

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شرطة التموين: ضبط أدوات تجميل وأعشاب وأجهزة كهربائية مجهولة المصدر بشبرا شرطة التموين: ضبط أدوات تجميل وأعشاب وأجهزة كهربائية مجهولة المصدر بشبرا

>كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة ، حملات تموينية مكبرة استهدفت مستودعات البوتاجاز لمنع تهريب الاسطوانات للسوق السوداء، ومحلات العطارة وأدوات التجميل.

 

أسفرت الحملات التى قادها اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 450 اسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بمنطقة شبرا، كما تم ضبط 1680 قطعة تجميل مجهولة المصدر بمنطقة الموسكى.

 

وضبطت شرطة التموين 10 آلاف قطعة أسلاك وأدوات كهربائية مجهولة المصدر بمدينة نصر، و1852 قطعة أدوات تجميل بالدقى مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة.


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مصر 365

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