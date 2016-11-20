آبي يعرب عن ارتياحه لتفعيل الحور بين روسيا واليابان

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ارتياحه البالغ إزاء تفعيل الحوار بين موسكو وطوكيو مؤخرا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن آبي قوله – عقب لقاء ودى مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين عقد في عاصمة بيرو ليما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) – إن “المشاورات المكثفة التي تجري بين روسيا واليابان تشمل طيفا واسعا من المجالات، مشيدا بالإجراءات المتخذة في بلاده تحضيرا للزيارة المقررة للرئيس بوتين إليها في الفترة ما بين 15-16 من الشهر المقبل.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى ارتياحه حيال تنشيط الحوار بين البلدين، وقال إن لقاءه مع بوتين توج بتبادل آراء “مليء بالمعانى”، على حد قوله.

أ ش أ