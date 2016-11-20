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آبي يعرب عن ارتياحه لتفعيل الحور بين روسيا واليابان

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آبي يعرب عن ارتياحه لتفعيل الحور بين روسيا واليابان آبي يعرب عن ارتياحه لتفعيل الحور بين روسيا واليابان

رئيس الوزراء الياباني – شينزو آبي

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ارتياحه البالغ إزاء تفعيل الحوار بين موسكو وطوكيو مؤخرا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن آبي قوله – عقب لقاء ودى مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين عقد في عاصمة بيرو ليما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) – إن “المشاورات المكثفة التي تجري بين روسيا واليابان تشمل طيفا واسعا من المجالات، مشيدا بالإجراءات المتخذة في بلاده تحضيرا للزيارة المقررة للرئيس بوتين إليها في الفترة ما بين 15-16 من الشهر المقبل.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى ارتياحه حيال تنشيط الحوار بين البلدين، وقال إن لقاءه مع بوتين توج بتبادل آراء “مليء بالمعانى”، على حد قوله.

أ ش أ

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