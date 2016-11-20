تظاهرة ضد ترامب في مسقط رأسه دفاعا عن التنوع والقيم الديمقراطية

نظم نحو ألف شخص مسيرة احتجاج بدأت حي كوينز في نيويورك مسقط رأس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصولا إلى برج ترامب دفاعا عن التنوع والقيم الديمقراطية.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد أن التظاهرة والتي جاءت بناء على دعوة النائب الديمقراطي جيمي فان برايمر عبرت جسر يربط كوينز بمانهاتن ووصلوا أمام مقر ترامب.

وحمل المتظاهرون لافتات عدة كتبوا عليها “كوينز ستقاوم الكراهية”، “لا للفاشية” و”أوقفوا العنصرية” فيما حمل عدد منهم علم قوس قزح الذي يتخذه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا رمزا لهم.

بدوره، قال النائب فان برايمر إن التنوع يجعلنا أقوى وربما يكون ترامب قد نشأ هنا، لكنه ليس من كوينز بعد اليوم.

وكان فان برايمر قد تلقى مؤخرا تهديدا بالقتل من مجهول عبر البريد الإلكتروني.

أ ش أ