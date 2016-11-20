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أوباما: امنحوا ترامب فرصة ولا تفترضوا الأسوأ

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أوباما: امنحوا ترامب فرصة ولا تفترضوا الأسوأ أوباما: امنحوا ترامب فرصة ولا تفترضوا الأسوأ

الرئيس الامريكي

فعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أمريكا اللاتينية ما حاول أن يفعله في أوروبا إذ طالب المواطنين الذين يعتريهم القلق بألا يخلصوا إلى استنتاجات سلبية بشأن الرئيس دونالد الذي قال أوباما يوما إنه لا يصلح للعمل في البيت الأبيض.

وبحسب رويترز قال أوباما لمجموعة من الشباب خلال لقاء في بيرو السبت “رسالتي الأساسية لكم… والرسالة التي أكدت عليها في أوروبا هي فقط ألا تفترضوا الأسوأ.

“انتظروا حتى تبدأ الإدارة (الجديدة) عملها وتضع بالفعل سياساتها وعندها يمكنكم أن تصدروا أحكامكم بشأن ما إذا كانت تتفق مع جهود المجتمع الدولي للعيش المشترك في سلام ورخاء.”

وفاز ترامب بعد تعهدات ببناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وتمزيق اتفاقيات تجارية ومنع المسلمين مؤقتا من دخول البلاد.

وقال أوباما “سيكون من المهم لأي شخص في مختلف أرجاء العالم ألا يصدر أحكاما على الفور بل عليه أن يمنح هذا الرئيس المنتخب فرصة حتى يكمل تشكيل فريقه ويدرس القضايا ويحدد سياساته إذ أنه كما قلت دوما الطريقة التي تخوض بها الحملة الانتخابية ليست دائما هي الطريقة التي تحكم بها.”

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