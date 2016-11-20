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آلاف الأتراك يتظاهرون ضد قانون «الزواج بالمغتصبة»

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آلاف الأتراك يتظاهرون ضد قانون «الزواج بالمغتصبة» آلاف الأتراك يتظاهرون ضد قانون «الزواج بالمغتصبة»

تظاهرات تركيا -أرشيفية

تظاهر الآلاف من الأتراك بينهم نساء وأطفال في مدينة إسطنبول احتجاجا على مشروع قانون حول إبطال إدانة رجال باغتصاب قاصر فى حال تزوجها.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأحد، أن أكثر من 3000 شخص شاركوا في تظاهرة في الشطر الآسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.

وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان التركي، وطرحه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويجيز النص إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها “الاعتداء الجنسي” من دون “قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه”، فى حال تزوج المعتدى ضحيته.

أ ش أ

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