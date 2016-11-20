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إصابة الركبة تبعد "متولى" الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك

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إصابة الركبة تبعد "متولى" الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك إصابة الركبة تبعد "متولى" الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يفتقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر جهود محمود متولى مدافع الدراويش خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب إصابة اللاعب فى الركبة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام المصرى وحاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية.

 

ويجهز الجهاز الفنى للإسماعيلى سامح عبد الفضيل من أجل المشاركة أساسيًا فى قلب الدفاع للعب بجوار شريف حازم فى مباراة الزمالك باعتبار أن عبد الفضيل أبرز المرشحين لخلافة متولى فى خط الدفاع فى ظل عدم جاهزية شريف عبد الفضيل العائد من الإصابة واستبعاد عمرو حسين من حسابات الجهاز الفنى للدراويش.

 


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