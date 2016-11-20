الأهلي يحصن التونسى على معلول من إغراءات الخليج

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

يدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، بعد ظهوره بشكل متميز منذ انتقاله للقلعة الحمراء مطلع الموسم الجارى من صفوف الصفاقسى التونسى، خاصة بعد علم الإدارة الحمراء أن الظهير الدولى تلقى أكثر من عرض خليجى مغرٍ للرحيل فى قترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن معلول طلب إرجاء كل العروض لنهاية الموسم، لرغبته فى المشاركة مع الفريق الأحمر وحصد بطولة الدورى والبطولة الأفريقية قبل الرحيل.

كان معلول قد تلقى عرضًا من الترجى التونسى قبل الانتقال للأهلى إلا أنه فضل فى النهاية الانتقال للقلعة الحمراء.