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العشرى مرشح لتدريب الإسماعيلى

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العشرى مرشح لتدريب الإسماعيلى العشرى مرشح لتدريب الإسماعيلى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى البحث عن مدير فنى جديد لخلافة أشرف خضر فى القيادة الفنية للدراويش بسبب عدم رضا الإدارة والجماهير على المستوى الفنى الذى يقدمه الفريق خلال المباريات الأخيرة ووجود هجوم من الجماهير على الإدارة بسبب الانتظار على المدير الفنى الحالى رغم عدم تحسن أداء الفريق أو وقف نزيف النقاط التى يتعرض لها الدراويش منذ بداية الموسم الجارى.

 

وينتظر مجلس الإسماعيلى نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل والتى على ضوء نتيجتها سيتحدد موقفه من الاستمرار على رأس القيادة الفنية أو الرحيل واستقدام مدير فنى، لاسيما أن الجماهير لن تقبل بغير الفوز أمام الزمالك وفى حالة الخسارة سيكون القرار توجيه الشكر لخضر وعودته لمنصب المدرب العام.

 

ودخل أكثر من مدير فنى دائرة المرشحين لتدريب الإسماعيلى فى الفترة الحالية أبرزهم طارق العشرى المدير الفنى السابق للمقاولون العرب.

 


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