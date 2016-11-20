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مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في خروج قطار عن القضبان بالهند

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مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في خروج قطار عن القضبان بالهند مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في خروج قطار عن القضبان بالهند

أرشيفية

قال مسؤولون كبار بالسكك الحديدية بالهند إن ما لا يقل عن 60 شخصا قُتلوا كما أصيب 80 آخرون عندما خرجت عدة عربات من قطار هندي عن القضبان في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وبحسب رويترز قال مسؤولو السكك الحديدية إن 14 عربة بالقطار الذي كان في رحلة بين مدينة باتنا بشمال شرق الهند ومدينة اندور بوسط الهند خرجت عن القضبان على بعد 65 كيلومترا جنوبي مدينة كانبور .

وقال أنيل ساكسينا وهو مسؤول كبير بالسكك الحديدية في نيودلهي لرويترز “مازال عدد كبير آخر من الركاب محاصرا.”

وقال مسؤولان كبيران بالشرطة في كانبور إن فرقهما تمكنت من انتشال 60 جثة من العربات المدمرة بشكل كبير.

وتعد السكك الحديدية الهندية المتداعية رابع أكبر سكك حديدية في العالم حيث تقوم بنقل أكثر من 20 مليون شخص يوميا ولكن سجلها سيء فيما يتعلق بالسلامة مع وفاة آلاف الأشخاص في سنويا.

وتشهد الهند خروج قطارات عن القضبان بشكل متكرر أحيانا بعواقب مفجعة بما في ذلك حادث قطار آخر وقع في أوتار براديش في مارس آذار من العام الماضي مما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 150.

 

 

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