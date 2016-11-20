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نائب بالكنيست: يجب تقيد إسرائيل باحكام القانون الدولى بشأن شرعنة الاستيطان

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نائب بالكنيست: يجب تقيد إسرائيل باحكام القانون الدولى بشأن شرعنة الاستيطان نائب بالكنيست: يجب تقيد إسرائيل باحكام القانون الدولى بشأن شرعنة الاستيطان

>أ ش أ

أكد النائب فى الكنيست الإسرائيلى ، إيلى أَلالوف من حزب "جميعنا" على ضرورة تقيد إسرائيل باحكام القانون الدولى بشأن مشروع القانون الهادف إلى شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية.

 

ونقل راديو "صوت إسرائيل" مسا ء السبت ،عن ألالوف قوله إن مشروع القانون يعد تجاوزا لخط أحمر ويحلل الحرام، معربا عن أمله بعدم تبنى القانون لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية.

 

وأضاف أن هذا القانون يندرج فى إطار التعدى المستمر على المحكمة العليا، موضحا أن حزب "جميعنا" يعارض بشدة نزع الاستقلالية عن الجهاز القضائى .

 

وأشار إلى أن الأمر يعود إلى ما وصفه بجنون سياسى لحزب واحد، مشيرا بشكل مبطن إلى حزب البيت اليهودى، وكانت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية قد صادقت مؤخرا على مشروع قانون شرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتحويلها لمستوطنات ثابتة.


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