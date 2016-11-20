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باترويت تدمر صاروخين أطلقتهما المليشيات الحوثية على مأرب وسط اليمن

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باترويت تدمر صاروخين أطلقتهما المليشيات الحوثية على مأرب وسط اليمن باترويت تدمر صاروخين أطلقتهما المليشيات الحوثية على مأرب وسط اليمن

>صنعاء أ ش أ

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية "باتريوت " لقوات التحالف العربى صاروخين باليستيبن، أطلقتهما مليشيات الحوثيين وحليفها صالح باتجاه محافظة مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية على الرغم من الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع فى اليمن.

 

وذكرت مصادر عسكرية فى المحافظة أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الأول فى الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح يوم والثانى بعده بأقل من ساعة .

 

وذكر مركز سبأ الاعلامى التابع للمحافظة أن المليشيات انتهكت الهدنة التى بدأت من بعد ظهر أمس 57 مرة حتى مساء أمس فى جبهتى صرواح والمخدرة غرب المحافظة وعلى الحدود الجنوبية الشرقية للمحافظة مع محافظة البيضاء كما دفعت بتعزيزات عسكرية لمواقعها فى صرواح.

 

وفى محافظة تعز جنوب غربى البلاد التى تشهد قتالا يوميا بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له من جهة وبين المليشيات من جهة أخرى بلغت انتهاكات المليشيات للهدنة حوالى 160 مرة منذ بدء سريانها وشملت قصفا متواصلا على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحالات قنص مما أدى الىسقود 3 قتلى بينهم طفل .

 

وقد أدان المركز الإنسانى للحقوق والتنمية بتعز ما وصفه بـ مجازر الإبادة الجماعية للمدنيين .. وقال فى بيان له أن الانتهاكات التى تطال المدنيين تتوالى ضمن سلسلة من القتل الممنهج واستهداف الأحياء السكنية التى هى محل تجمع سكانى وأماكن ازدحام التجمعات وأسواق مكتظة بالسكان وذلك من خلال سقوط العديد من القذائف المتواصلة على الأحياء السكنية المتعددة.

 

وأوضح أن عمليات القصف ازداد حدتها منذ أمس الأول حيث وقعت قذيفة مدفعية على سوق تجارى أسفر عن مقتل وجرح 20 شخصا وأمس سقطت قذيفة على حس الشماسى بعد سريان الهدنة مما أسفر عن مقتل مدنيين .

 

وأكد المركز أن هذه الأحياء سكنية وليست اهدافا عسكرية ولا يوجد بها مسلحون مما يمثل جرائم حرب متعمدة .. وطالب كل المنظمات الدولية القيام بواجبها ومسؤوليتها بالنزول الميدانى والتحقيق فى مثل هذه الجرائم التى يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين معظمهم نساء وأطفال.


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