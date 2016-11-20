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الرئيس الصيني يحث الفلبين وفيتنام على حل خلافات بحر الصين بشكل ثنائي

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الرئيس الصيني يحث الفلبين وفيتنام على حل خلافات بحر الصين بشكل ثنائي الرئيس الصيني يحث الفلبين وفيتنام على حل خلافات بحر الصين بشكل ثنائي

الرئيس الصيني شي جين بينج -أرشيفية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين يوم الأحد إن الرئيس الصيني شي جين بينج قال خلال لقاءين منفصلين مع زعيمي الفلبين وفيتنام إنه لا بد من حل الخلافات بشأن بحر الصين الجنوبي بشكل ثنائي.

وتؤكد هذه التصريحات اعتراض بكين على تدخل دول أخرى أو منظمات دولية في النزاع البحري حيث تشمل الدول المطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ماليزيا وبروناي وتايوان أيضا.

 

وبحسب رويترزقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن شي طلب من الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي “التفكير بشكل فعال في التعاون البحري وتشجيع التفاعل الإيجابي بشأن البحر” وتحويل بحر الصين الجنوبي إلى “فرصة للتعاون الودي المتبادل.”

وقالت شينخوا إن نفس الموقف كرره دوتيرتي. وقاد الرئيس الفلبيني تحسنا سريعا للعلاقات التي كانت مجمدة من قبل بين البلدين منذ توليه السلطة في يونيو حزيران.

وقالت شينخوا إن الفلبين “مستعدة لمعالجة المشكلات البحرية مع الصين بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور.”

وأدلى شي بتصريحات مماثلة للرئيس الفيتنامي تران داي كوانج أثناء حضورهما اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في ليما عاصمة بيرو.

 

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