النيابة العامة بكوريا الجنوبية: الرئيسة لعبت دورًا في فضيحة استغلال النفوذ

قال ممثلو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه يشتبه بأن الرئيسة بارك كون هيه لعبت دورا في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تورطت فيها صديقتها المقربة ومساعداها الرئيسيين بعد أسابيع من إجراء تحقيق مكثف في الفضيحة التي تعصف بالبلاد.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أعلن فريق الادعاء الذي ينظر في الفضيحة عن نتائج التحقيق المؤقت التى وجهت في وقت سابق من اليوم الى تشوي سون-سيل، صديقة الرئيسة بارك منذ فترة طويلة، تهم إساءة استخدام السلطة بسبب مزاعم الضغط على التكتلات المحلية للتبرع بعشرات المليارات من وون لمؤسستين غير ربحيتين.