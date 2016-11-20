سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20/11/2016 يواصل الارتفاع التدريجي رغم الانخفاض العالمي

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث واصلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاتها في محلات الصاغة المصرية، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4400 جنيه، فيما انخفض سعر أوقية الذهب العالمية 1205 دولار أمريكي.

ويواصل المعدن الأصفر ارتفاعه في محلات الصاغة، وأكد التجار على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الدولار في السوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب، وقال أيضا أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق الموازية، التي تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال الذهب في تغير مستمر.

وقال عضو اللجنة النقدية أن سعر الفائدة الأمريكية سيرتفع قبل نهاية العام، ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في الارتفاع مرة أخرى بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20/11/2016

نتابع معا أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 471.40 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 550 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 628.55 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4400 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1205 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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