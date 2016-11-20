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وكيل البرلمان: تحديد موعد مناقشة "تصعيد الشوبكى" باجتماع لهيئة المكتب الأربعاء

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وكيل البرلمان: تحديد موعد مناقشة "تصعيد الشوبكى" باجتماع لهيئة المكتب الأربعاء وكيل البرلمان: تحديد موعد مناقشة "تصعيد الشوبكى" باجتماع لهيئة المكتب الأربعاء

>كتب محمد مجدى السيسى

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل، لتحديد جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل، والتى تبدأ الأحد 27 نوفمبر.

 

وحول سؤاله عن موعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن الموافقة على تنفيذ حكم النقض الخاص بدائرة الدقى والعجوزة، والذى قضى بإسقاط عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه، أكد "وهدان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هيئة المكتب ستحدد موعد مناقشته خلال اجتماع الأربعاء، متابعاً: "مناقشته فى أول جلسات الأسبوع المقبل وارد".

 

وبشأن موعد تقديم لبرنامجها الربع سنوى أمام البرلمان، قال وكيل مجلس النواب، إن الحكومة لم تحدد الموعد النهائى حتى الآن، مضيفاً: "لكن رئيس الوزراء تعهد بتقديمه أمام النواب، وأرسل جزءًا صغيرًا منه يضم عددًا من مشروعات الحكومة".


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