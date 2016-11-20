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"الخدمات البيطرية":تحصين 1.1مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30يوما

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"الخدمات البيطرية":تحصين 1.1مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30يوما "الخدمات البيطرية":تحصين 1.1مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30يوما

>كتب عز النوبى

كشف آخر  تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن حملات تحصين الماشية خلال شهر أكتوبر الماضى فى جميع محافظات الجمهورية، يوضح تحصين 1.1 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية، منها: تحصين الحمى القلاعيــــة الثلاثى بعدد (384635) رأسًا، وضد مرض حمى الوادى المتصدع (331975) رأسًا، وضد جدرى الضأن والجلد العقدى (291025) رأسًا، وضد مرض التسمم الدموى (28048) رأسًا، وضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (7651 ) رأسًا، وقد تم إنجاز التحصينات المطلوبة طبقًا لكثافة الحيوانات فى كل منطقة.

 

 وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تبذل جهدها من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام فايد  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرًا إلى أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى مع قدوم فصل الشتاء تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، إنه مع قدوم فصل الشتاء اتخذت إدارة الطب الوقائى عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة. 


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