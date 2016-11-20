وزيرة الهجرة تستعرض اليوم ترتيبات استقبال 27 من علماء المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة الترتيبات الخاصة باستقبال علماء المصريين بالخارج ومؤتمر "مصر تستطيع"، والذى يستضيف 27 عالمًا بمدينة الغردقة فى 14 و15 ديسمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تستعرض السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، كافة الترتيبات الخاصة باستقبال العلماء واستعداد محافظة البحر الأحمر، وكذلك العلماء الذين سيستضيفهم المؤتمر.

ويأتى المؤتمر فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستفادة من العقول المصرية بالخارج؛ لدعم البحث العلمى، وكذلك الترويج لسياحة المؤتمرات بمصر، فى إطار خطط التنمية المستدامة 2030.

وكانت وزيرة الهجرة عقدت أول مائدة مستديرة الخميس الماضى، لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، تحت شعار "مصر تستطيع".