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ضبط صاحب مصنع مواد غذائية بحوزته سلع تموينية بالقاهرة

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ضبط صاحب مصنع مواد غذائية بحوزته سلع تموينية بالقاهرة ضبط صاحب مصنع مواد غذائية بحوزته سلع تموينية بالقاهرة

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "صلاح.أ.أ" 54 سنة مسئول مصنع مواد غذائية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية، حيث تم ضبط "4 طــــن مخلل انواع مختلفة، 1 طـن ملح طعام، 400 كيلو ذرة سكرى، 400 كيلو كاتشب"، تحــــرر المحضر رقــــم 4361 جنح جزئيه قسم بدر لسنة 2016 .

 


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