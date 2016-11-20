أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو شقة: أرسلنا مشاريع "العدالة الانتقالية" إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها

Google+ Print
أبو شقة: أرسلنا مشاريع "العدالة الانتقالية" إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها أبو شقة: أرسلنا مشاريع "العدالة الانتقالية" إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها

>كتب أحمد عرفة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية التى أرسلت لها إلى لإبداء الرأى فيها خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الحكومة من المقرر أن ترد عليهم خلال الفترة المقبلة بملاحظاتها حول قانون العدالة، والمقترحات التى تريد إضافتها.

 

وأضاف رئيس تشريعية البرلمان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع منظمات وهيئات عديدة، لما يشكله القانون من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح أبو شقة، أن هناك لغطًا حول مفهوم الضرر فى قانون العدالة الانتقالية، ومن يشملهم هذا الضرر، والتكاليف التى ستندرج تحت الضرر والتى ستتكفلها الحكومة، موضحًا أن مفهوم العدالة الانتقالية يختلف من بلد لآخر.

 

ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن القانون لم يحدد المدة التى يشملها العدالة الانتقالية هل ستكون قبل 25 يناير 2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل تاريخ 25 يناير 2011، هل ستكون 5 سنوات أم 10 سنوات وغيرها من التفاصيل، موضحًا أن رد اللحكومة سيكون مهمًا للغاية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو