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الاعتماد الدولي لجامعة الطائف

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منح مجلس التعليم المهني بالولايات المتحدة الأميركية (COE) كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف الاعتماد الأكاديمي لبرامجها لمدة ست سنوات قادمة.

من جانبه أوضح وكيل جامعة الطائف للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع د. تركي المنصوري بأن هذا الاعتماد يأتي تتويجاً لجهود الكلية في تحقيق مستويات جودة عالية واستكمالاً لخطواتها الحثيثة من أجل تحسين برامجها والتميز فيما تقدمه لخدمة المجتمع.

وثمن مدير جامعة الطائف د. حسام زمان لمنسوبي عمادة الكلية جهودهم التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق الحصول على الاعتماد.

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