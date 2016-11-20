مشروعات سفلتة ودرء أخطار السيول ببلدتي بدر والمسيجيد

نفذت بلدية محافظة بدر خلال العام المنصرم عددا من المشروعات البلدية المختلفة في داخل المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، تمثلت في مشروعات سفلته وإنارة، ودرء أخطار السيول، وحدائق وساحات، والمرافق البلدية، بالإضافة إلى مشروعات نظافة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بدر غازي بن محمد العتيبي، أن البلدية نفذت عدة أعمال سفلته وإنارة وأرصفة المخططات وتحسين وتجميل المداخل وإعادة تأهيل الشوارع الداخلية وإنارتها في نطاق البلدية، وتم الانتهاء من أعمال ردم الشوارع بطول 11726م وبعدد 135 موقفا بمساحات تبلغ 309،180م في مخطط الغزلاني، والانتهاء من أعمال ردم طريق الملك عبدالعزيز بمدخل بدر بطول 500م، مع تنفيذ الدوار لربطه مع حي الخشبي.

وبين أنه تم الانتهاء من تعديل مدخل بدر الشمالي بطول 1100م، مع تنفيذ دوار لربطه مع طريق الغزلاني وإعادة تأهيل الشوارع في مخطط (د)، كما تم الانتهاء من اعتماد التصاميم لتحسين وتوسعة طريق الغزلاني الرابط مع مدخل بدر الشمالي بطول 4000م وعرض 40م، وتركيب عدد 894 عموداً تترواح ارتفاعتها من بين 12 إلى 16 بطريق الملك فهد ومخططات الغزلاني، العدوة، الرايس، الدخل المحدود بالرايس، الدخل المحدود بالمفرق.

من جهة أخرى، نفذت بلدية المسيجيد والقاحة عددا من المشروعات البلدية التي تمثلت في مشروعات السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول وتسوير المقابر وتأهيل الشوارع والدراسات الإشراف، حيث أوضح رئيس بلدية المسيجيد والقاحة م. بدر بن محمد العوفي بأنهم يسعون في عملهم البلدي إلى تطوير وتحسين المنطقة وتقديم خدمات تكون في مستوى رضا المستفيد.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات حدائق وممرات مشاة، وسفلتة طرق، وإنارة الطرق والشوارع، وحدائق وملاعب وممرات، وتحسين وتجميل مداخل المراكز والقرى، وتأمين سيارات ومعدات، ومشروعات التخلص من النفايات، واستكمال مبنى المركز الحضاري.