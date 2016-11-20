تعليم عنيزة يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مدارس المحافظة

تبدأ مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية للبنين والبنات بمحافظة عنيزة اليوم الأحد، تطبيق التوقيت الشتوي في الحضور والانصراف.

وسيكون الاصطفاف الصباحي لجميع المراحل الدراسية (بنين) سيكون عند الساعة 7.30 دقيقة صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7.45 دقيقة صباحاً، في حين يكون الاصطفاف الصباحي بمدارس البنات في تمام الساعة 7.15 دقيقة صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7.30 دقيقة صباحاً.

وأهابت إدارة التعليم بأولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الانضباط بالحضور وعدم الغياب أو التأخير، كما أكدت أن التعليمات تمنح المدارس صلاحية إلغاء الطابور الصباحي في الأحوال التي تقدر فيها إدارة المدرسة مناسبة ذلك تأكيداً وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات مع تهيئة الأماكن المناسبة ومراعاة بعض الحالات الصحية بتلك الفترة.