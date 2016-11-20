د.الحقباني يدعو لرفع الوعي لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

د. مفرج الحقباني

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني، أن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت تتطلب تكاتف الجميع، من خلال إيجاد الحلول العملية والأساليب الوقائية، ورفع درجة الوعي لمعالجة هذه الظاهرة، وتطوير مسارات العمل المشترك لكافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال د. الحقباني أثناء ترؤسه مؤخرا جلسة في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والمخصصة لعرض التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: إن الجميع يجب أن يعمل لحماية المجتمع من التأثيرات الجانبية للاستغلال السيء للتقنيات الرقمية التي يجب أن نستفيد منها، وأن نتعلمها ونتعمق في تعلمها، وأن نجاري الدول المتقدمة فيها لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع»، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أهم المستفيدين من مخرجات هذا الملتقى، وأنها تتطلع للاستفادة من المعرفة والتجارب والخبرات المختلفة في الملتقى، والخروج بتوصيات عملية لمعالجة هذه الظاهرة. وأثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية على وزارة الداخلية لتنظيمها الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يناقش ظاهرة تعد أحد أهم مواضيع الساعة، مشيراً إلى أن تبنيها للملتقى يعبر بجلاء عن خطورة هذه الظاهرة، وحرصها على الإسهام في معالجتها من خلال منظور علمي بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.وأبدى ارتياحه لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع الظاهرة بجدية لإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أهمية تنظيم فعاليات تسهم في تنشيط الوعي، وتيسير عملية

الإبلاغ، والتعامل مع هذه الأحداث لحماية الأبناء والبنات، مشيراً إلى أن الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تعاون كل مكونات الأجهزة الحكومية وغيرها لمقاومة هذه الظاهرة، والتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة مناسبة.

وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرعت في التواصل مع وزارة العدل لتعزيز حماية الطفل من الاستغلال أياً كان نوعه، والاستمرار في متابعة القضايا مع الجهات الأخرى، للتأكد من تحقق البعد الحمائي الاجتماعي، ووصول المعلومات بوضوح ودقة للقضاة، مثمناً حرص وزير العدل الذي وعد بالعمل على آلية دقيقة تتيح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم كل الحقائق والدفوعات الاجتماعية التي تجعل الحكم القضائي يقوم على معلومات واضحة.