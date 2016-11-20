أطفال أنجلينا جولي يرجونها مصالحة والدهم ..وبراد يعتزل الحب حالياً

فالأطفال لا يطالبون فقط برؤية والدهم الممثل البالغ من العمر 51 عاماً، بل يتوسلون لجولي وبيت أن يرجعا للعيش معاً وألا ينفصلا، بالرغم من أن جولي أكّدت لهم أنّ هذا الأمر لن يحدث أبداً.

ويعيش أطفال الثنائيّ حالياً حالة من الحزن الشديد بسبب رفض والدتهم قضاء والدهم عيد الشكر الواقع في 24 من الشهر الحالي معهم، إذ سيقضونه للمرة الأولى من دونه.

وصرّح مصدر مقرّب من النجمين للموقع نفسه بأن: "براد بيت والأطفال منزعجون من عدم قضائهم عيد الشكر معاً، ويحاول الثنائي جولي وبيت أن يناقشا هذا الأمر من خلال مساعديهما، لكن جولي

مصممة على قضاء الأطفال العيد معها، بينما يطلب بيت منها أن يعوّضهم عن ذلك اليوم".

وفي سياق منفصل، يعيش براد أسوأ أيام حياته بعد فشل زواجه، إذ أكّد أنه غير مستعدّ لدخول علاقة عاطفية مجدداً، إذ يشعر أن قلبه مكسور وسيحتاج الكثير من الوقت لكي يحبّ ثانية".

وقد حاول العديد من النجوم مساعدة براد بيت للخروج من أزمته، إذ أقنعه النجم جورج كلوني أن يخرج ويعود للحياة الاجتماعية من جديد، إلا أنّ براد أكثر ما يُشغله حالياً هو أن ينجز عمله وأن يزور أولاده.





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