بالصور.. سكان ميدان سرور بدمياط يشتكون من تراكمات القمامة

دمياط - عبده عبد البارى

يعانى سكان شارع التحرير وميدان سرور فى مدينة دمياط، من انتشار القمامة مما أدى إلى سوء حالة النظافة بالميدان والشوارع المحيطة به وانتشار الذباب والحشرات فى غياب تام لعمال النظافة ومسئولى الحى.

يقول محمود عيد أحد الاهالى إن ميدان سرور وشارع التحرير وخاصة محيط المدارس أصبحوا مكانا لتجمع القمامة، التى تظل بالأيام ما تسبب فى وجود روائح كريهة وسوء نظافة المنطقة وانتشار الذباب والحشرات الضارة وتجمع القط حول القمامة وتقوم بنبشها للبحث عن بقايا الطعام.

ويضيف حمادة عامر، أن عمال النظافة لا يأتون لرفع القمامة بالأسبوع وهو ما يتسبب فى تراكمها ويجعلها عرضة لتجمع القط فضلاً عن الرائحة الكريهة التى تفوح منها.

تناثر القمامة فى الشارع