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النائب ممدوح الحسينى: تقدمت بطلب إحاطة حول تلوث بحيرة قارون فى الفيوم

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النائب ممدوح الحسينى: تقدمت بطلب إحاطة حول تلوث بحيرة قارون فى الفيوم النائب ممدوح الحسينى: تقدمت بطلب إحاطة حول تلوث بحيرة قارون فى الفيوم

>الفيوم – رباب الجالى

قال النائب ممدوح الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير البيئة حول تلوث مياه بحيرة قارون وتحولها لمستنقع بديل للصرف الصحى لـ88 قرية تصرف مياهها على البحيرة مباشرة.

وأشار النائب إلى أنه كان مقررا مناقشة الوزير الأسبوع الماضى إلا أن ظروف سفره للخارج منعته من الحضور للمجلس، ومن المقرر أن يدرج طلب الإحاطة على جدول أعمال المجلس الأحد القادم.

ولفت النائب إلى أنه كان من المفترض وفقا لتصريحات المسئولين أن هناك منحة من الاتحاد الأوربى لحل مشكلة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أية خطوات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه القرى بالإضافة إلى صرف مياه الصرف الصحى مباشرة على البحيرة، فإنه يتم استخدام مياه الصرف أيضا لرى الأراضى الزراعية.


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