ضبط 11 طبنجة محدثة صوت و1800 طلقة 9 ملى وألعابا نارية بمحل أسلحة بطنطا

الغربية إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم الأسلحة غير المرخصة بمدرية أمن الغربية من ضبط 11 طبنجة محدثة صوت و1800 طلقة صوت وألعابا نارية داخل محل لبيع الأسلحة بدائرة قسم أول طنطا.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد من العقيد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية بورود معلومات من رئيس قسم الأسلحة غير المرخصة بمدرية أمن الغربية تفيد بوجود أسلحة نارية محدثة الصوت ممنوع تداولها وطلقات بمحل لبيع السلاح بدائرة أول طنطا.

وبتقنين الإجراءات القانونية وإصدار إذن النيابة العامة تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس قسم الأسلحة غير المرخصة والأمين محمد يحى بلوكامين مباحث الأسلحة غير المرخصة من ضبط د م م خ أبو العنين 44 عاما مقيمة شارع طه الحكيم دائرة القسم والمسؤلة عن إدارة المحل الكائن بشارع سينما مصر بذات الدائرة وبحوزتها 11 طبنجة محدثة صوت 850 طلقة صوت عيار 9م قصير و950 طلقة صوت عيار 9 م طويل و130 صاروخا (العابا نارية) ومبلغ مالى 400 بدون التراخيص اللازمة لهم.

حزت المضبوطات وحرر المحضر 35075 جنح قسم أول طنطا لعام 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.