المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، حواجز حديدية و علامات ارشادية بمحيط إغلاق جزئى لطريق إسكندرية الزراعى بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية لكوبرى بركة السبع فى الاتجاهين، لمنع وقوع الحوادث المرورية وسط انتشار رجال المرور لملاحظة الحالة المرورية بالطريق.

وأكد مصدر أمنى أنه تم تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما قامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.